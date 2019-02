Kunst und "Märzchen"

In der Galerie Ianza-Art wurde die Ausstellung "Internationale bildende Kunst und Frühlingstraditionen aus Rumänien" eröffnet. Zu sehen sind zahlreiche Werke befreundeter Künstler, die Cristian Ianza mit seiner gleichnamigen Kulturstiftung ihre Arbeiten zur Verfügung gestellt haben.

Eine zusätzliche Besonderheit sind auch die dort vorgestellten "Märzchen", die einen in Rumänien und Moldawien wohl schon seit römischer Zeit weit verbreiteten Brauch repräsentieren. So erhalten dort am 1. März Frauen einen kleinen symbolischen Anhänger, der an einer rot-weißen Schnur befestigt ist und zur beginnenden Frühlingszeit angesteckt wird. Das "Märzchen", das heutzutage ähnlich unseren Neujahrsgaben mit Glückssymbolen wie vierblättrigen Kleeblättern, Schornsteinfegern oder Hufeisen verziert ist, wird von Verwandten und guten Freunden meist zusammen mit Schneeglöckchen verschenkt. Zusätzlich zu dieser Doppelausstellung bietet Cristian Ianza einen dreitägigen Keramik-Workshop (200 Euro Teilnahmegebühr inklusive Material sowie Werkzeugnutzung), der am Freitag 1. März, um 14 Uhr beginnt, und bis Sonntag, 14 Uhr, dauert.

Die Ausstellung in Marktrodach, Kleinvichtach 17, kann bis Sonntag, 3. März, nach tele-fonischer Vereinbarung über 0175/4855121 besucht werden. Der Eintritt ist frei. red