Vom 23. November bis 24. Dezember heißt es "Kunst und Kunsthandwerk aus Münnerstadt" beim Altstadtverein Münnerstadt, Arbeitskreis else!. Geöffnet ist das Atelier Merz & Hochrein am Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Eine Sonderöffnung gibt es an Heiligabend, 24. Dezember, von 10 bis 13 Uhr. sek