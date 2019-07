Kunst und Geschichten

Die Gruppe "Plus" des Kunstvereins Erlangen lädt heute um 19 Uhr zur Vernissage ihrer Gruppenausstellung ein. Zum Thema "geSchichten" stellen heuer 21 Künstler in ihren unterschiedlichen Stilen und Ausdrucksformen aus, teilt der Verein mit. Die Ausstellung läuft bis Mittwoch, 21. August, in der Galerie des Kunstvereins, Hauptstraße 72 in Erlangen. Die Öffnungszeiten sind Freitag, Samstag und Sonntag sowie am letzten Ausstellungstag jeweils von 17 bis 21 Uhr. Die teilnehmenden Künstler sind: Werner Baur, Sabine Döhla, Karin Drechsler-Ruhmann, Chris Engels, Ilse Feiner, Henrike Franz, Antje Fries, Jennifer Hauch, Irene Hetzler, Maria-Grazia Huaman, Mauricio Jimenez, Ruth Eva Karl, Wolfgang Kindel, Anneliese Kraft, Irene Kratz, Nils Naarmann, Kurt Neubauer, Marion Pichardt, Walburga Popp, Ingrid Riedl und Ute Wältring. red