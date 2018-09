Auch in diesem Jahr engagiert sich die Volksbank Forchheim als Gastgeber und Sponsor der Kunstausstellungsreihe "Kunst und Genuss". Bei der Veranstaltungsreihe verwandeln sich von Montag, 24. September, bis Montag, 31. Dezember, viele Gaststätten und die Volksbank Forchheim in eine Kunstgalerie.

Im Rahmen der Reihe wird auch ein Kunstpreis von einer Jury unter Leitung von Helmut Pfefferle vom Tourismusverein "Rund ums Walberla-Ehrenbürg" vergeben. In der Hauptstelle der Volksbank Forchheim können Kunstliebhaber Werke der Preisträgern der vergangenen Jahre bewundern. Eröffnet wird die Ausstellung in der Volksbank (Hauptstraße 39) mit einer Vernissage am 24. September um 18.30 Uhr. Der Abend wird musikalisch untermalt mit Klarinettenmusik des "Goodwood-Ensembles" vom Musikverein Forchheim-Buckenhofen. Bis Freitag, 2. November, kann die Ausstellung dann zu den Banköffnungszeiten (Montag bis Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr, Montag und Donnerstag zusätzlich bis 18 Uhr) besucht werden. red