Kunst in der Concordia

Vernissage in der Villa Concordia: Die Ausstellung "dualisms_00" zeigt Arbeiten von Polina Chizhova, Geroge Finlay Ramsay, James Stephen Wright und Matt Zurowski und wird am kommenden Mittwoch um 19 Uhr im Internationalen Künstlerhaus, Concordiastraße 28, eröffnet. James Stephen Wright aus Großbritannien ist Stipendiat im aktuellen Jahrgang. Er arbeitet forschungsbasiert, interdisziplinär und meistens kollaborativ, teilt das Künstlerhaus mit. In der Gruppenausstellung werden Konzepte von Realität und Zeit in organischen und digitalen Räumen erforscht. Alle ausgestellten Arbeiten sind laufende Projekte und werden erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert. Am Eröffnungsabend wird Dane Sutherland, Kurator aus Großbritannien, in einem Gespräch die Arbeiten der ausstellenden Künstler erläutern. Die Ausstellung ist vom 11. Juli bis 11. August geöffnet, Samstag und Sonntag 11 bis 16 Uhr, Montag bis Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist frei. red