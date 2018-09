Kunst im Weinhaus "schmeckt"

"Die Idee von Sabine und Renée Büchner, in ihrem Weinhaus Schaffner Kunst in Form von Ausstellungen, Lesungen und Theateraufführungen niederschwellig unter die Leute zu bringen, gefällt mir sehr. Das ist ein Gewinn für Haßfurt, weil hier etwas Besonderes entsteht", sagt Janna Liebender-Folz.

Die Künstlerin aus Königsberg mit Atelier in Haßfurt präsentiert bis zum 7. November unter dem Titel "Körper-Pur" einige ihrer neuesten Zeichnungen und Aquarelle im Weinhaus Schaffner. Seit diesem Jahr stellt das Ehepaar Büchner seinen neuen Raum im Obergeschoss des Weinhauses Künstlern aus der Region für Ausstellungen zur Verfügung. "Wir sind der Meinung, dass Wein und Kunst sich hervorragend ergänzen", sagte Renée Büchner bei der Vernissage am Freitagabend. "So wie ein Künstler Gefühl, Ideen und Muße benötigt, so muss auch ein Winzer kreativ sein und sehr viel Geschick aufweisen, um ein tolles Produkt herzustellen."

Immerhin gebe es im Landkreis sehr viele Künstler, deren Werke zu präsentieren sich lohne. So sei in der Vorweihnachtszeit geplant, eine Ausstellung mit den Arbeiten der Künstler, die bisher im Weinhaus ausgestellt haben, zu organisieren.

Aus Kasachstan

Janna Liebender, die aus Kasachstan stammt und ihr Studium an der Akademie für angewandte Kunst und Design in St. Petersburg als Innenarchitektin abgeschlossen hat, ist vielen bereits durch ihre Aquarelle bekannt. Selbst im Zimmer von Bürgermeister Günther Werner hängen drei ihrer Arbeiten mit Motiven aus der Kreisstadt.

"Das Aquarell ist meine Dauerliebe", erzählte die Künstlerin, die sich damit nicht nur im Studium beschäftigt hat, sondern auch immer wieder Workshops bei großen Künstlern besucht. Im Weinhaus Schaffner zeigt sie überwiegend Aktzeichnungen und Akt-Aquarelle. ul