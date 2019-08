Der Heimatkundliche Verein Zeegenbachtal lädt zu einer Kunstausstellung in den "Strullendorfer Glaskasten", Lindenallee 2, ein. Unter dem Motto "The Color Walk" sind Werke von Susanne Söder aus Viereth zu bestaunen. Die Vernissage findet am Samstag, 10. August, um 16 Uhr statt. red