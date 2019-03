Zu einer Folge der Reihe "Kunst im Glaskasten" lädt der Heimatkundliche Verein Zeegenbachtal ein. Marga Mahr, Hobbymalerin aus Bamberg, zeigt ihre Arbeiten unter dem Titel "Da blüht uns was ...". Darüber hinaus sind Werke von Franz Rosenklee zu bestaunen. Vernissage ist am Freitag, 29. März, ab 15 Uhr im "Glaskasten", Lindenallee 2 in Strullendorf. red