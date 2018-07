"Hortus apertus" heißt die Ausstellung, die am Sonntag, 8. Juli, beim Verein "Hyazinth - Kunst im Garten" in Thierach eröffnet wird (11 bis 14 Uhr). Zu Gast ist Bettina Schünemann aus Gotha, die ihre Installation im Garten zeigt.



Überraschungs-Programm

Dazu präsentiert sie Malerei unter dem Dach des Pavillons. Für die Vernissage am Sonntag ist eine besondere Attraktion geplant: Wort- und Klangkunst von zwei in Coburg lebenden Künstlern, die lauit Angaben des Veranstalters kürzlich "an einem bücherreichen Ort" zu hören waren.

Sie und er bieten ein kleines, poetisches Überraschungs-Programm. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Die Ausstellung ist bis zum 14.September zu sehen. Im Skulpturengarten sind bis Ende Oktober weiterhin die Metallskulpturen von Michael Ernst (Weimarer Land) ausgestellt. red