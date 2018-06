red



Im Juli gibt es wieder eine interessante Ausstellung zum Motto "Kunst im Café" im Café Schoberth in Kulmbach zu sehen. Der bekannte Grafiker und Künstler Jaime Moreno hat seine Werkstatt in Untersteinach. Wer diese betritt, lässt Hektik und Stress hinter sich. Mit ruhiger Hand führt er Airbrusharbeiten durch. Von sich selbst erzählt Moreno, dass er ein Kriegsveteran und im ersten Golfkrieg gewesen sei. Dieser Umstand habe ihn auch dazu bewegt, Menschen, die Arme oder Beine verloren haben, ein bisschen Lebensfreude zu vermitteln. Mit seinen Airbrusharbeiten - allesamt Unikate - verziert er zum Beispiel Prothesen und bezeichnet dies inzwischen als "seine Leidenschaft" und gibt damit etwas Lebensfreude an Menschen, die oftmals eine schwierige Situation zu bewältigen haben. Kunst und Musik haben eine ganz besondere Bedeutung im Leben von Jaime Moreno.Die Ausstellung kann ab Sonntag, 1. Juli, zu den Öffnungszeiten im Café Schoberth besichtigt werden.