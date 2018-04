Kunst beim Frühlingsmarkt

red



Der Frühlingsmarkt lockt Interessierte am Samstag, 21., und Sonntag, 22. April, jeweils von 11 bis 18 Uhr ins Kloster Maria Bildhausen. "Hochwertiges Kunsthandwerk ist in Maria Bildhausen willkommen", erklärt Veranstalter Hermann-Josef Scherer vom Event und Marketing aus OWL. Die Aussteller stammen aus dem regionalen Umland, aber auch aus dem Ruhrgebiet und Ostwestfalen werden Kunsthandwerker anreisen.Kunst & Handwerk ist laut Veranstalter Hermann-Josef Scherer neben den Produkten von Kreativem und Garten der Kern des Frühlingsmarktes. Aber es wird immer schwieriger, Handarbeit auf dem Markt zu präsentieren, weil es immer weniger Berufe gibt, die tatsächlich noch Handarbeit ohne große Maschinen verrichten, fährt der Ostwestfale fort.Dennoch sei es ihm wieder gelungen ein attraktives Ausstellerumfeld für die Besucher zusammenzustellen. So bietet zum Beispiel Ute Leithmann aus Gräfendorf ihre handgearbeiteten und mit viel Herz erstellten Gartenkeramiken an. Die Kunstschmiede Wirsing befasst sich mit allem zum Thema rund um das Hufeisen. Diese sei aber nur ein kleiner Vorgeschmack, der über 30 Aussteller.So bietet der Markt von Gartenkeramik über Kunst, Floristik und Malerei bis hin zu Kunsthandwerk eine große Bandbreite an. Nach der Premiere im Vorjahr sollen den Besuchern auch diesmal zahlreiche Aussteller ihre Produkte präsentieren.Infos unter www.kunsthandwerkermesse.de