Kunst baut Brücken auf der Giechburg

Vernissage am 14. Juli



red



Die Ausstellung "Kunst baut Brücken ", eine Kooperation tschechischer und deutscher Maler und Bildhauer , zeigt eine facettenreiche Zusammenarbeit. Ganz im Licht der Vierung im Bergfried sind großformatige Bilder mit Strukturmalereien in neuerer Technik aus Karlsbad und Prag von sieben tschechischen Künstlern zu sehen.Darunter sind abstrakte, mystische Bilder in Öl aus Döbris und stimmungsvolle Acrylmalereien aus Karlsbad ausgestellt, teilt das Landratsamt mit.Der "Brückenschlag" mit den tschechischen und deutschen Malern und Bildhauern hat bereits vor zwölf Jahren begonnen. Schon 2006 war mit der Galeria Umeni in Karlsbad der Anfang gemacht worden. Seither traf man sich jährlich zu Symposien in Thurnau und Horny-Blatná, um gemeinsam zu arbeiten und Erfahrungen auszutauschen.Aus Bamberg und Umgebung sind Skulpturen von Barbara Klein, Keramiken von Georg Döppmann, Steinbildskulpturen von Manfred Reinhart und Albrecht Volk ausgestellt. Meditativ bis dekorativ sind die Malereien in unterschiedlicher Auswahl von Elke Schellerer, Gonny Volk, Hanne Pohl, Isolde Russ und Inge-Rose Lippok zu sehen. Mit den Malern Erhard Schütze, Robert Siebenhaar, Volker Wunderlich, Wolfgang Jäger , und Torsten Russ zeigt sich die bunte Ausstellung mit unterschiedlichem Profil und einem ausgeprägtem Angebot. Auch die Nachwuchskünstlerin Marina Reinhart hat sich mit ihren präzisen Tierzeichnungen einen Platz in der Ausstellung erobert.Die Künstler laden dazu ein, die Bilder und Skulpturen zu betrachten und den gedanklichen "Brückenschlag" zu entdecken, heißt es in der Mitteilung.Die Vernissage findet am Samstag, 14. Juli, um 19 Uhr auf der Giechburg bei Scheßlitz statt. Öffnungszeiten: Sonntag, 15. Juli, bis Sonntag, 12. August, jeweils Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.