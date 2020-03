Kunst am Ei in der Osterausstellung

Der Verein "Freunde der Kirchenburg e.V." veranstaltet bis 20. April die Ausstellung "Kunst von Inka Okan und Kunst am Ei" ein. Zu sehen sind Bilder und Ostereier in der ehemaligen Kirchhofschule der Kirchenburg Ostheim. Geöffnet ist die Ausstellung von Freitag bis Montag und an Feiertagen, von 14 bis 17 Uhr. Rund 270 vielseitig gestaltete Hühner-, Gänse- Emu-, Straußen- und Zwergvogeleier, mit hohem künstlerischem Anspruch, sind zur Freude der Besucher dekoriert. Beeindruckend ist die große Palette der Gestaltungsformen. Nicht nur mit feinster Bemalung sind sie zu sehen. Die zarten, aber robusten Eischalen sind durchbrochen, als Karussell gestaltet, innen bemalt, Ei in Ei gesetzt und Spruchbänder eingearbeitet.Das Ei, Ursprung des Lebens, zart und hart, ist zu einer Kunstform aufgestiegen, die in der ganzen Welt Liebhaber gefunden hat und so zerbrechlich ist, wie die Welt von Inga Okan in ihren Bildern, die auch in der Ausstellung zu sehen sind. Foto: Tonya Schulz