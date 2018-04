Kunst am Computer

Die Ausstellung "Stairs To Infinity" von Robert Beck läuft in der Stadtbücherei Forchheim von Mittwoch, 18. April, bis zum 17. Juli. Die Vernissage zur Ausstellung in der Treppenhausgalerie findet am Mittwoch um 19 Uhr statt.

Robert Beck ist 1958 in Teublitz/Oberpfalz geboren. Sein literaturwissenschaftliches Studium an der Universität Regensburg mit Schwerpunkt amerikanische, englische und deutsche Prosa schloss er 1985 mit dem Magister Artium ab. 1986/87 erfolgte die Weiterbildung in Anwendungsprogrammierung und

Betriebswirtschaft.

Beck lebt seit 1988 in Erlangen und ist hier als Software-Entwickler tätig. Ab 2011 machte er nach eigenen Angaben Ausbildungen in "Matrix-Transformation, Quantenheilung, systemische Aufstellungen, schamanische Heilweisen und Wellness-Massagen." Der seit 2012 verheiratete Künstler macht seit Juni 2016 Digital-Artwork und Schwemmholz-Installationen.



Ausstellungen

Seine Ausstellungen 2017: Einzelausstellungen in Lindau/Bodensee und Berlin, Gruppenausstellungen in Florenz und Lecco/Lago di Como; Ausstellungen 2018: Einzelausstellung in Erlangen und Nürnberg, Gruppenausstellungen in Florenz und Mailand. Außerdem war er in diesem Jahr auf der Messe "Art" in Innsbruck vertreten. red