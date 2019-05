Kunst als Handwerk

Wer am 1. und 2. Juni in Bamberg auf der Suche nach einer besonderen Veranstaltung ist, wird in den romantischen Innenhöfen von Schloss Geyerswörth fündig. Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Andreas Starke findet hier bereits zum 16. Mal der Kunst-&-Handwerk-Markt "Schlosshoftage" mit einem vielfältigen Angebot an Kunsthandwerk und alter Handwerkskunst statt. Ein Höhepunkt ist den Veranstalterangaben zufolge die Museums-Blaudruckwerkstatt, die aus Brandenburg anreist. An diesem Blaudruckstand werden mit Kindern und Erwachsenen mitgebrachte Baumwollshirts oder -Taschen mit Indigoblau gefärbt.Alte Handwerkstechniken werden auch am Stand mit Holzmodeln erlebbar. Öffnungszeiten: Samstag von 11 bis 19 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr. red