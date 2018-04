Kunreuther Rat berät den Haushalt

Am Donnerstag, 19. April, tagt um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses der Gemeinderat. Tagesordnungspunkte sind unter anderem der Haushalt 2018, der Beschluss über die Aufnahme von Bewerbern in die Vorschlagsliste zur Schöffenwahl, ein Gastschulantrag auf Schulbesuch an der Grundschule Effeltrich und Anregungen und Wünsche der Bürgerversammlungen 2018. Außerdem gibt es Informationen zur Auftaktveranstaltung "Natura 2000 in Bayern - Streuobst, Kopfeichen und Quellen am Hetzleser Berg" vom 9. April in Neunkirchen am Brand. red