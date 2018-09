"Kuno Knallfrosch" live mit Big Band in der Stadthalle

Das "Blue-Train-Orchestra", die Big Band der städtischen Musikschule Bamberg, spielt am Mittwoch, 3. Oktober, ab 15 Uhr in der Stadthalle Haßfurt "Kuno Knallfrosch" in einer Version für zwei Schauspieler und Big Band. Es spielen Heidi Lehnert, Benjamin Bochmann und das "Blue-Train-Orchestra". Die musikalische Leitung hat Sebastian Strempel.

"Kuno Knallfrosch" ist ein witziges und liebevolles Familien-Musical für Zuhörer ab fünf Jahren mit urkomischen Einfällen und toller Big-Band-Musik zum Mitwippen und Mitsingen. Es ist eine Geschichte ums Anderssein, um individuelle Fähigkeiten und um Freundschaft.

Zum Inhalt: "Kuno Knallfrosch" muss seinen geliebten Teich verlassen, weil er nicht quakt, sondern ohrenbetäubend knallt, was seine Froschfreunde einfach nicht mehr aushalten. Auf seinem Weg trifft er Woody, den Specht, der nicht auf Holz klopft, sondern auf Metall, Flaschen und was sonst noch Krach macht, und Sören, den Elch aus Schweden, der doch nur in Röhren röhren will, aber damit auch alle stört. Zu ihnen gesellt sich bald Broiler, der Hahn, der keine Lust mehr auf Hühnerhof und Eier hat und lieber Countrysongs singt, und zum Schluss noch Mimi, die Katze, die einen Sprachfehler hat, aber nur beim Reden, nicht beim Singen.

Sie beschließen, eine Band zu gründen (eine "Bubeldibabdi-Band", wie Mimi sagen würde) und nach Hamburg zu gehen, um dort im Bubalubalu-Club aufzutreten und berühmt zu werden. Das klappt zwar alles nicht so ganz, aber trotzdem haben die fünf zusammen viel Spaß, und berühmt werden sie dann irgendwie auch noch.

Karten für das Familien-Musical gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt live, Bahnhofstraße 2, Telefonnummer 09521/688228. red