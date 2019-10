Kunigunda und Georg Heidenreich feierten in Stublang Diamanthochzeit

10.10. - ein schönes Datum, das man sich gut merken kann. Besonders, wenn der Hochzeitstag an einem 10. 10. ist. Georg "Schorsch" Heidenreich und seine Kunigunda "Kuni", geborene Lindner, hatten den Tag aber eher zufällig gewählt. Ihre Hochzeit vor genau 60 Jahren fand standesamtlich an einem 9. Oktober statt, die kirchliche - so war es üblich - einen Tag später.

Getraut wurde das Paar im Jahr 1959 von Pfarrer Schäfer in der kleinen Kirche in Georgs Geburtsort Kümmersreuth. Der junge Mann hatte seine Braut auf dem Tanz in Uetzing kennengelernt. Mit seinem Motorrad, einer NSU Max, war er damals im ganzen Lauter- und Döbertengrund unterwegs, ein schwarzer Flitzer, erinnert er sich schmunzelnd. Gearbeitet hatte er damals als Lkw-Fahrer bei der Möbelfabrik Rödiger in Staffelstein. Später war er lange in der Schleifabteilung der Porzellanfabrik Alboth und Kaiser tätig.

Kunigunda stammt aus Gößmitz, sie wuchs dort mit vier Geschwistern auf. Kurz nach der Hochzeit, die im Elternhaus des Bräutigams stattfand, kaufte sich das Paar ein Haus in Stublang.

An die Hochzeitsfeier selbst können sich beide noch gut erinnern: "Da ist ausgeräumt worden, und das größte Zimmer ist für die Gäste genommen worden", erzählt Georg Heidenreich. "Da ist aufgetischt worden", sagt er und schaut mit funkelnden Auge seine Jubel-Braut an.

60 Jahre sind eine lange Zeit - die beiden gar nicht so lange vorkommt. Beide haben viele Hobbys, sind in den Dorfvereinen in Stublang und der Umgebung aktiv, wandern und gärtnern gerne. Georgs ganz besonderes Hobby ist die Hasenzucht. Noch immer schneidet der rüstige Senior das Futter selber, mistet aus und kümmert sich leidenschaftlich um seine Tiere.

Kunigunda hat ihre Liebe fürs Backen zum Hobby gemacht. Ihr Frankfurter Kranz ist nicht nur in der ganzen Verwandtschaft beliebt. Und die Verwandtschaft ist groß. Vier Töchter hat das Paar: Sylvia, Sonja, Martina und Alexandra - und mittlerweile zählen acht Enkel zur Familie.

Gerne besuchen Kunigunda und Georg Heidenreich die Obermain-Therme oder spazieren im Kurpark. Auch die besondere Atmosphäre am Gradierwerk genießen sie regelmäßig. Ansonsten findet man die agile Frau meist in ihrem großen Garten: "Gemüse und Blumen - das ist meins", sagt sie lachend.

Zur Feier der Diamanthochzeit besuchten beide den Festgottesdienst in der Stublanger Kirche, den Pfarrer Hübner hielt. Die Glückwünsche der Stadt Bad Staffelstein überbrachten Bürgermeister Jürgen Kohmann und Ortssprecher Wolfgang Herold.