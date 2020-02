Kunigunda und Emil Köhler feiern diamantene Hochzeit

Im Wiesenttaler Gemeindeteil Birkenreuth haben Emil und Kunigunda Köhler ihre diamantene Hochzeit gefeiert.

Die Jubelbraut ist eine geborene Schüpferling. Bei einem Treffen der evangelischen Landjugend haben sie sich kennengelernt. Es gratulierten die zwei Söhne mit ihren Familien, dabei auch fünf Enkel. Die Glückwünsche des Marktes Wiesenttal überbrachte Bürgermeister Helmut Taut (FW), begleitet von der Dritten Bürgermeisterin Susanne Hofmann (CSU). Für den Landkreis Forchheim war die stellvertretende Landrätin Rosi Kraus (CSU) zum Gratulieren gekommen. Pfarrerin Ulrike Werner überbrachte die Glückwünsche der Kirchengemeinde.

Der Jubelbräutigam arbeitete in der eigenen Landwirtschaft und war die letzten 14 Jahre Bautruppführer beim Markt Wiesenttal. In seinem Heimatort engagierte er sich in der freiwilligen Feuerwehr. Außerdem war er 27 Jahre Feldgeschworener. 23 Jahre spielte der Jubelbräutigam im Posaunenchor zunächst in Ebermannstadt, dann in Streitberg. hl