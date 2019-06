Kunigunda Nützel ist 90

Im Wiesenttaler Gemeindeteil Voigendorf hat Kunigunda Nützel ihren 90. Geburtstag gefeiert. Die Jubilarin ist eine geborene Leicht und stammt aus der Kuchenmühle.

Zum Wiegenfest gratulierten der Sohn, fünf Enkel und sieben Urenkel. Ein Sohn ist bereits verstorben. Die Glückwünsche des Marktes Wiesenttal überbrachte Bürgermeister Helmut Taut (FW), begleitet von Ortsführer Friedhold Wunder, die der Kirchengemeinde Wüstenstein Pfarrer Peter Herbert. Für den Landkreis Forchheim war stellvertretender Landrat Otto Siebenhaar (FW) zum Gratulieren gekommen.

Der Ehemann der Jubilarin ist schon vor 40 Jahren verstorben. Sie selbst kann auf ein erfülltes Leben zurückblicken. In der eigenen Landwirtschaft, dem späteren Aussiedlerhof, und in der Familie fand "Kuni" Nützel stets genügend Beschäftigung, was ihr Leben auf dem Dorf prägte. hl