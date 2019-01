Kung Fu in Zeil

Den Kurs "Kung Fu Basics" zum Kennenlernen bietet die Volkshochschule Zeil an.

Er startet dienstags ab 29. Januar, 19.30 bis 21.30 Uhr, in der Turnhalle der Mittelschule Zeil und richtet sich an Frauen und Männer, die die Grundlagen des traditionellen Kung Fu erlernen wollen, wie die Volkshochschule mitteilt. Dort heißt es: ,,Ist dein Tan Tui gut, dann ist dein Kung Fu gut!" Tan Tui ist eine Aneinanderreihung von Angriffs-, Abwehr- und Kontertechniken, bei denen Körperbeherrschung, Bewegungsgefühl sowie Grundtechniken, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination von Atmung mit der Bewegung, Harmonie in der Bewegung, Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung und Konzentration aufeinander aufbauend trainiert werden. Der Kursleiter ist Erik Knight. Die Anmeldungen nimmt Petra Hohenberger an, Telefon 09524/850686. red