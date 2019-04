Ebern vor 15 Stunden

Kundin vergisst den Geldbeutel

Am Samstag gegen 7.30 Uhr kaufte eine junge Frau in einer Eberner Bäckerei in der Bahnhofsstraße in Ebern ein und vergaß dort ihren Geldbeutel. Als sie im Laufe des Tages den Verlust bemerkte und zur ...