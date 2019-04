Kundgebungen am 1. Mai

Am 1.-Mai-Feiertag veranstaltet der DGB an verschiedenen Stellen die traditionellen Maikundgebungen. Das DGB-Motto in diesem Jahr lautet: "Europa. Jetzt aber richtig!". Wie der DGB-Regionschef Frank Firsching erläutert, steht damit die Europawahl, die am 26. Mai stattfindet, im Mittelpunkt des Internationalen Tags der Arbeit, des 1. Mai.

"Weil Europa uns wichtig ist. Denn Europa steht am Scheideweg. Nationalisten und Rechtspopulisten wollen gemeinsam mit Rechtsextremisten das Ende der EU einläuten. Sie wollen die Geschichte um 100 Jahre zurückdrehen und den Nationalismus wieder großschreiben. Mit unabsehbaren wirtschaftlichen und sozialen Folgen, wie der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der EU zeigt. Daran kann die Arbeitnehmerschaft in Deutschland aus vielerlei Gründen kein Interesse haben", heißt es in der Mitteilung. "Wir wollen ein Europa, das die Zukunft mit den Menschen gestaltet."

In Unterfranken werden insgesamt zehn DGB-Kundgebungen stattfinden. In der Region finden folgende Termine statt:

Mittwoch, 1. Mai, 10.30 Uhr, Trimburg, Landkreis Bad Kissingen, Kundgebung mit DGB-Regionsgeschäftsführer Unterfranken Frank Firsching.

Mittwoch, 1. Mai, 10 Uhr, Bad Neustadt, im Alten Amtshaus, Kundgebung mit Marietta Eder, stellvertr. Geschäftsführerin Verdi-Bezirk Schweinfurt.

Mittwoch, 1. Mai, 11 Uhr, Lohr, Oberer Marktplatz, Kundgebung mit Markus Deissler, Gewerkschaftssekretär IG BCE Mainfranken

Mittwoch, 1. Mai, 11 Uhr, Maßbach, Landkreis Bad Kissingen, Marktplatz, Kundgebung mit Christiane Kern, Landesvorstand Gewerkschaft der Polizei GdP.

Mittwoch, 1. Mai, 11 Uhr, Schweinfurt, Kundgebung am Georg-Wichtermann-Platz mit dem Betriebsratsvorsitzenden Bosch-Rexroth Sebastian Schierling und Frank Jauch, Gewerkschaftssekretär NGG.

Mittwoch, 1. Mai, 10.30 Uhr, Würzburg, Demo ab Hauptbahnhof, Kundgebung am Unteren Markt mit Norbert Zirn-sak, 2. Bevollmächtigter IG Metall, Jugendrede Babett Wirsching. red