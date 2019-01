Kundgebung zum Gedenken an Holocaust

Die Kreisvereinigung Bayreuth des Bundes der Antifaschisten hat bei der Stadt Bayreuth eine Kundgebung zum Gedenken an den Holocaust angemeldet. Sie findet am Sonntag, 27. Januar, von 13 bis 14 Uhr, am Gedenkstein für das Außenlager des KZ Flossenbürg an der Kreuzung Spinnereistraße/Nordring statt. red