Kundgebung in Orange

Heute Abend um 17.30 Uhr lädt der Zonta-Club Herzogenaurach zu einer Kundgebung vor dem Alten Rathaus am Marktplatz ein. Man beteiligt sich damit an der weltweiten Kampagne "Nein zu Gewalt an Frauen". Daran nehmen auch die politischen Frauen Herzogenaurachs teil. Sie unterstützen den Aufruf, Flagge zu zeigen. Sie sind aber nicht der Veranstalter der Aktion, wie am Samstag berichtet wurde. Denn das sind freilich die Zontas. Alle Frauen und Männer sind dazu eingeladen, sich an der weltweiten Kampagne zu beteiligen! "Lasst uns unsere Zontas lautstark und mit etwas Orangenem, der Farbe gegen Gewalt an Frauen, unterstützen!" fordert Retta Müller-Schimmel im Namen der politischen Frauen auf. red