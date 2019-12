Kundgebung für Siewe

Wilfried Siewe, Ingenenieur aus Erlangen mit kamerunischer Herkunft, sitzt seit dem 18. Februar 2019 in Haft in Jaunde, Kamerun. Ihm wird vorgeworfen, "eine Gefahr für den Staat" zu sein, erklärt seine Ehefrau Layoko Siewe, die mit den beiden Kindern in Erlangen lebt. Angeblich habe er verdächtige Fotoaufnahmen gemacht und auffällige politische kamerunische Literatur besessen. Am heutigen Freitag, 20. Dezember, veranstaltet sie eine Kundgebung "Solidarität mit Wilfried Siewe" um 11 Uhr auf dem Rathausplatz in Erlangen. Sprechen werden Oberbürgermeister Florian Janik, Layoko Siewe und José Luis Ortega Lleras, Stadtrat. red