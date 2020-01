Kundgebung für die Opfer der Euthanasie

Das Aktionsbündnis "Gedenken gestalten - HuPfla erhalten" führt am Samstag, 18. Januar, um 14 Uhr auf dem Platz neben der Herz-Jesu-Kirche eine Gedenkkundgebung durch. An diesem Tag jährt sich zum 80. Mal der Tag, an dem zum ersten Mal Kranke und Behinderte im Rahmen des T4-Programms vergast wurden.

In Erlangen kamen bis einschließlich 1945 etwa 2500 Menschen zu Tode. Die Todesanstalten, in denen viele aus der Stadt vergast wurden, waren Hartheim bei Linz und Pirna-Sonnenstein bei Dresden. Für das Aktionsbündnis ist dieser Tag Anlass, eine Gedenkkundgebung durchzuführen. Folgende Redner werden teilnehmen: Oberbürgermeister Florian Janik (SPD), Ehrenbürgerin Dinah Radtke, Susanne Ude-Koeller von der FAU (Institut für Geschichte und Ethik der Medizin) sowie Werner Lutz vom Aktionsbündnis "Gedenken gestalten - HuPfla erhalten". Nach der Kundgebung findet für Interessierte eine Begehung über das Gelände der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt statt. red