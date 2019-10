Wegen Durchführung eines Updates der Kundenverwaltungssoftware ist das Serviceteam der Stadtwerke Bamberg am Freitag, 4. Oktober, nicht erreichbar. Das betrifft die telefonische und persönliche Erreichbarkeit im Servicezentrum im Rathaus am ZOB sowie den Einzahlautomaten im Rathaus. Am 7. Oktober stehen Mitarbeiter und Systeme wieder wie gewohnt zur Verfügung. red