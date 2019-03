Kundengeschäft wächst, Präsenz vor Ort bleibt trotz Digitalisierung wichtig

Die Vereinigten Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG blicken zufrieden auf das Geschäftsjahr 2018 zurück. Wie der Vorstand in einer Pressemitteilung erklärt, sei das Volumen der betreuten Kundengeschäfte 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 4,45 Prozent auf 1,825 Milliarden Euro angewachsen.

Dieses Wachstum verteile sich auf das Kreditgeschäft (672,9 Millionen Euro, +4,46 Prozent) und die Geldanlagen (1152,3 Millionen Euro, +4,49 Prozent). Vor dem Hintergrund schwieriger Rahmenbedingungen für Geldanleger sei dies ein großer Beweis für das Vertrauen der Mitglieder und Kunden in ihre Bank.

Privater Wohnungsbau boomt

Im abgelaufenen Jahr habe die VR-Bank 138 Millionen Euro an bankeigenen Krediten neu vergeben. Davon seien 82,2 Millionen Euro auf das Privatkundengeschäft entfallen, wovon wiederum 73,1 Millionen Euro für den privaten Wohnungsbau bestimmt waren. 55,8 Millionen Euro an neuen Kreditzusagen gingen an Firmenkunden. Deshalb sei das bilanzielle Kreditvolumen um vier Prozent auf 578,4 Millionen Euro gestiegen. Hinzu kämen die vermittelten Darlehen an Verbundunternehmen wie Bausparkassen.

Die Kundeneinlagen stiegen um 45,5 Millionen (6,5 Prozent) auf 745,5 Millionen Euro. 797 neue Mitglieder wurden im Jahr 2018 gewonnen, so dass erstmals mehr als 25 000 Mitglieder Eigentümer der Vereinigten Raiffeisenbanken sind. Die Bilanzsumme zum Jahresende betrug 893,6 Millionen Euro (6,6 Prozent). Damit liegt die VR-Bank auf Rang 6 der Genossenschaftsbanken in Oberfranken.

Krisenstabiles Geschäft

"Insgesamt erwartet der Vorstand eine stabile und vor allem kundenorientierte Weiterentwicklung im Jahr 2019 und darüber hinaus", beschreibt Stefan Benecke, Mitglied des Vorstands, den Ausblick der Bank. Trotz aller Veränderung blieben die Kundennähe und Präsenz vor Ort die wichtigsten und viel Vertrauen schaffenden Bausteine im Kundengeschäft.

"Auf Basis einer guten Eigenkapitalausstattung, der in Stresstests der Bundesbank bewiesenen Krisenstabilität unserer Bank, einem attraktiven Marktumfeld und durch motivierte, zukunftsorientierte Mitarbeiter blicken wir zuversichtlich in die nahe Zukunft", betont Vorstandsvorsitzender Wolfgang Holler. red