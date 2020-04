"Kunden haben viel Verständnis"

Theresa Schiffl Corona hat vieles verändert und die Arbeitswelt vor neue Herausforderungen gestellt. Postboten haben aktuell ordentlich zu liefern: Laut Erwin Nier von der Pressestelle der Deutschen Post lässt sich die Paketzahl auf ungefähr neun Millionen Sendungen pro Tag in Deutschland beziffern. 2000 Neueinstellungen halfen zwar, aber nur begrenzt: "Zur Bewältigung dieser Sendungsmenge hatten wir keine Vorbereitungszeit wie sonst zu Weihnachten zur Verfügung und haben inzwischen, trotz aller Maßnahmen, unsere Kapazitätsgrenze erreicht." Deshalb werde nun diskutiert, an einigen Standorten Sondergenehmigungen für Sonntagszustellungen zu beantragen. Wann das soweit sein wird, lasse sich jedoch noch nicht sagen, so Nier.

Bald sogar sonntags Post?

Aber nicht nur die Paketzahlen sind höher, sondern auch die Arbeitsweise in Verteilerzentren und beim Ausliefern hat sich verändert. "Nach wie vor sind auch unsere Umschlagprozesse durch notwendige Schutzmaßnahmen verzögert. So darf derzeit in einem Paketzentrum zum Beispiel nur ein Mitarbeiter eine Wechselbrücke entladen statt wie sonst zwei", so Nier.

Monika Hohner ist Leiterin des Zustellstützpunkts in Erlangen. Sie erklärt, dass in Höchstadt momentan im "Zwei-Wellen-Verfahren" gearbeitet wird und dadurch immer nur die Hälfte der Mitarbeiter gleichzeitig im Gebäude ist. Kunden bekämen dadurch zwar ihre Pakete etwas später, aber es seien einfach notwendige Schutzmaßnahmen zu Zeiten von Corona. In Höchstadt lasse sich die Flut an Paketen gut bewerkstelligen, da sich die 18 Postboten gegenseitig unterstützen und teils Bereiche aus einem anderen der 13 Zustellbezirke übernähmen.

Das Engagement lobt Hohner sehr: "Das Höchstadter Team ist wirklich super und schafft es auch unter den ungewöhnlichen Umständen, täglich alle Sendungen rückstandsfrei an unsere Kunden auszuliefern."

Was sich am Beruf verändert hat und wie aktuell als Postbote gearbeitet wird, erzählt Simone Petzold. Die 25-Jährige ist eine der Zustellerinnen in Höchstadt.

Wie ist es, unter den vielen neuen Bedingungen und Abstandsgeboten zu arbeiten?

Simone Petzold:

Da ich sonst sehr viel direkten Kontakt zu meinen Kunden habe, und man ab und an auch mal ein Pläuschchen hält, ist momentan alles schon etwas anders als sonst. Aber man gewöhnt sich dran, denn man will ja auf sich und andere Menschen achten und niemanden anstecken oder selbst angesteckt werden.

Ist das Umdenken mit den neuen Regeln noch sehr schwer oder ist der Übergang recht leicht gewesen?

Wenn ich unterwegs bin, merke ich es schon etwas: Die Leute achten mehr auf Details und nehmen Rücksicht. Das Einhalten vom Mindestabstand klappt so gut wie bei jedem. Im Auto haben wir einen Wasserkanister und Seife. So kann man sich zum Glück oft die Hände waschen.

Hat sich dadurch viel in der Arbeitsweise verändert?

Da momentan sehr viele Kunden zuhause sind und Homeoffice machen oder auf die Kinder aufpassen müssen, bekommen wir unsere Sendungen so gut wie immer an die Empfänger los. Viele Kunden haben bei Paketen einen Wunschort angegeben; das bedeutet: Falls der Kunde nicht zuhause ist, dürfen wir die Sendung an der gewünschten Stelle ablegen. Wenn die Kunden daheim sind, quittieren wir den Empfang der Sendung mit unserem Namen. Das klappt auch super!

Wie verhalten sich denn die Kunden?

Das Gespräch führte Theresa Schiffl

Die meisten Kunden haben viel Verständnis für unsere derzeitige Situation und sind uns sehr dankbar, dass wir ihnen ihre Pakete bringen, da man zur Zeit nicht alles in den Geschäften bekommt. Natürlich gibt es Tage, da kommen wir auch mal ein bis zwei Stunden später, aber das sorgt eher selten für Unmut bei den Kunden.