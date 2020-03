Kunde hat Coronavirus, aber Mitarbeiter nicht angesteckt

Die Vereinigten Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg haben Präventionsmaßnahmen aufgrund des Coronavirus getroffen.

Priorität habe die Gesundheit der Mitarbeiter und Kunden. Um die Risiken so gering wie möglich zu halten und personelle Ressourcen für den Notfall vorzuhalten, hat sich die Genossenschaftsbank dazu entschlossen, einige ihrer Geschäftsstellen bis auf Weiteres für den persönlichen Kontakt zu schließen und primär per Telefon oder per E-Mail zu kommunizieren.

An folgenden Standorten sind Mitarbeiter weiterhin für Kunden da: Geschäftsstelle Gräfenberg, Marktplatz 8; Geschäftsstelle Forchheim, Nürnberger Straße 5; Geschäftsstelle Eschenau, Hauptstraße 20 ; Geschäftsstelle Heroldsberg, Hauptstraße 59. Darüber hinaus stehen der Kundenservicecenter, Telefon 09192/707-700), die Geldautomaten und SB-Terminals sowie das Online-Banking zur Verfügung.Die Versorgung mit Bargeld sei gewährleistet.

Die aus Präventionsgründen geschlossene Geschäftsstelle Heroldsberg wurde wieder geöffnet. Das Testergebnis eines Mitarbeiters war negativ. Die Geschäftsstelle war vorsorglich geschlossen worden, nachdem ein mit Coronavirus infizierter Kunde die Geschäftsräume in Heroldsberg besucht und somit Kontakt zu einem Mitarbeiter hatte.

Wie schon im Kontext anderer Pandemien orientiere sich die Bank laut ihrer Pressemitteilung an den Anordnungen der Behörden, um Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten bestmöglich zu schützen. red