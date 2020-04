Kummer-Telefon für blinde Menschen

Die Corona-Krise stellt uns alle vor große Herausforderungen. Aufgrund der vielen Einschränkungen ist das öffentliche Leben nahezu zum Erliegen gekommen. Getreu dem Motto "Gemeinsam durch die Krise trotz sozialer Distanz" startet der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB) ab sofort das "Kummer-Telefon" für blinde und sehbehinderte Menschen in Bayern. Wenig soziale Kontakte können ein Gefühl der Einsamkeit hervorrufen. Die Nachrichtenflut schürt Unsicherheiten und einige fühlen sich schlicht hilflos. Die "Kummer-Telefonisten" ermöglichen den Anrufenden daher in erster Linie den Kontakt von Mensch zu Mensch. Die Devise lautet: Zuhören, Mut machen und so ein kleines bisschen von Corona ablenken. Das Kummer-Telefon ist ab sofort bis 24. April jeweils von Montag bis Freitag zwischen 16 und 18 Uhr unter Nummer 089/55988599 freigeschaltet. Das Angebot an sich ist kostenlos. Für die Anrufenden gelten die Bedingungen ihres Telefonanbieters für einen Anruf einer Festnetznummer innerhalb von Deutschland. Des Weiteren sammeln freiwillige Helfer Informationen und Kontakte von allgemeinen sowie regionalen Hilfs- und Unterstützungsangeboten. Egal, ob Einkaufshilfe oder die Nummer der Telefonseelsorge - es wird versucht, so gut wie möglich insbesondere Menschen ohne Zugang zum Internet an entsprechende Hilfsangebote in ihrer Nähe zu verweisen. Das Kummer-Telefon ist ein befristetes Hilfsangebot des BBSB für sehbehinderte und blinde Menschen. red