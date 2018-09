Kultusministerium zeichnet Buchhandlungen aus der Region aus

161 Buchhandlungen im Freistaat haben am Donnerstag das Gütesiegel "Leseforum Bayern - Partner der Schulen" erhalten. Darunter waren "Bücher, Medien und mehr" aus Herzogenaurach, die Buchhandlung Witthuhn in Uttenreuth, die Bücherinsel in Frauenaurach sowie die Buchhandlung Rupprecht in Erlangen, teilt das Kultusministerium mit.

"An den Schulen in Bayern wollen wir unsere Kinder und Jugendlichen zu kompetenten Lesern machen und sie für das Lesen begeistern. Die Buchhandlungen im Freistaat sind uns dabei verlässliche Partner. Sie stehen Schülern, Eltern und Lehrkräften fachkundig zur Seite und motivieren sie mit ideenreichen und vielfältigen Angeboten zum Lesen", betonte der Pressemitteilung zufolge Kultusminister Bernd Sibler (CSU) anlässlich der Verleihung. Das Gütesiegel wird seit 2003 jährlich neu vergeben. Die Zusammenarbeit zwischen dem Baye-rischen Kultusministerium und dem Landesverband Bayern des Börsenvereins ergab sich innerhalb des Leseforums Bayern, einer vom Kultusministerium im Jahr 2002 ins Leben gerufenen Plattform für gemeinsame Initiativen zur Leseförderung.

Klaus Beckschulte vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels - Landesverband Bayern sagte: "Die jüngsten Zahlen zeigen es: Leseförderung ist wichtiger denn je. Deshalb ist das Engagement der vielen Buchhändler so wichtig. Sie werden nicht müde, Kindern und Jugendlichen die Freude am Lesen zu vermitteln, sie für Bücher zu begeistern und Texte lebendig werden zu lassen. Als Partner der Bildungseinrichtungen leisten sie einen unschätzbaren Beitrag für die Gesellschaft. Das wollen wir mit unserem Gütesiegel hervorheben."

Die prämierten Buchhandlungen zeichnen sich laut Pressemitteilung durch ein kompetent ausgewähltes Sortiment im Bereich Kinder- und Jugendbuch sowie insbesondere durch eine individuelle und qualitative Beratung aus. Sie überzeugen mit einer altersangemessenen und einladenden Präsentation der Bücher sowie vielfältigen Aktionen für Kinder und Jugendliche - zum Beispiel mit Lesungen und Bücherfesten zu Ehren von Autoren oder Romanfiguren, mit Buchausstellungen und Beratung beim Aufbau von Schülerbibliotheken. red