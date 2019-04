Kulturwanderung zu Barockkirchen

Unter dem Motto "Schauen - Staunen - Verstehen" laden die Kirchenführer des Evangelischen Bildungswerks Fränkische Schweiz im April zu Exkursionen zu schönen Kirchen in der Fränkischen Schweiz ein. Die erste Exkursion trägt den Titel "Vom protestantischen zum katholischen Barock". Die Kulturwanderung mit Besichtigung zweier Kirchen findet am Dienstag, 9. April, statt. Die Weglänge beträgt etwa zwölf Kilometer mit Steigungen und Einkehr. Treffpunkt hierzu ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz Egloffstein (am Ortsausgang Richtung Obertrubach). red