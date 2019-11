Kulturverein hält Kathrein-Kirchweih ab

Der Kulturverein lädt am Freitag, 22. November, zur Kathrein-Kerwa ein. Los geht es um 18 Uhr mit dem Bockbieranstich. Am Sonntag findet nach dem 10-Uhr-Gottesdienst ein Frühschoppen statt. Es schließt sich ab 11.30 Uhr ein Mittagstisch an. Am Montag klingt die Kirchweih mit Schnitzel und Bratwurstvariationen aus. red