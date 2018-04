Höchstädten 17.04.2018

Kulturverein blickt zurück und wählt

Der Kulturverein des Eberner Stadtteils Höchstädten hält am Sonntag, 29. April, seine Jahresversammlung ab. Beginn ist um 19 Uhr in der Alten Schule in Fischbach. Nach einem Jahresrückblick, dem Kasse...