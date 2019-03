Kulturtage starten mit Big-Band-Konzert

Zum Auftakt der Neunkirchener Kulturtage präsentiert Edmund Rolle mit seinen Musikern am Samstag, 30. März, ein vielfältiges Programm der Big-Band-Musik von Swing über Latin Jazz bis zu modernen Klassikern, gepaart mit dem Gesang der bezaubernden Sängerin Kerstin Horz. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr in der Festhalle der Grundschule. Karten gibt es im Vorverkauf bei Elektro Heid, bei "Das Ardeko Eck", beim Modehaus Grau, der Sparkasse Neunkirchen sowie auch an der Abendkasse. red