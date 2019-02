"Kulturschocker" proben eifrig

Amüsante Theaterabende gibt es im Sportheim der SpVgg Rattelsdorf. Die Laienspielgruppe "Kulturschocker" steht mit dem Lustspiel von Beate Irmisch "Suche Mann für meine bessere Hälfte" auf der Bühne. Zurzeit proben sehr eifrig: Sigrid Hamann, Nicole Held, Sonja Horcher, Rosi Schmitt und Michaela Winkelmann (auch Maskenbildnerin). Souffleuse ist Rosi Walter. In den männlichen Rollen sind Stephan Derra, Alexander Kellner, Hans-Jürgen Mogn und Dominik Süppel zu sehen. Premiere ist am Samstag, 23. März, um 19 Uhr. Weitere Aufführungen gibt es samstags und sonntags am 24., 30. und 31. März sowie am 6. und 7.April. Am Samstag geht's immer um 19 Uhr los und am Sonntag um 17 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Häfner und an der Abendkasse. Foto: R. Neubecker