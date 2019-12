Kulturprojekt für jugendliche Sprayer

Der Jugendbeauftragte der Stadt Forchheim, Josua Flierl, möchte im nächsten Jahr die jugendlichen Sprayer in der Stadt Forchheim mit einem eigenen Kulturprojekt überraschen. Er verrät: "Dankenswerterweise hat die Forchheimer Spedition Pohl GmbH & Co. KG zugesagt, ihr Lagergelände in Hemhofen den Forchheimer City-Sprayern für ein Projekt zur Verfügung zu stellen."

Flierl unterstreicht: "Damit kann ich den Vertretern der Forchheimer Sprayerszene, die in den vergangenen Jahren mit dem Wunsch nach einer eigenen Fläche in meiner Sprechstunde auf mich zugekommen sind, nun endlich ein konkretes Angebot machen!"

Der Jugendbeauftragte freut sich auf viele Bewerbungen für das geplante Kulturprojekt: "Ich wünsche mir, dass sich zunächst viele Interessierte bei mir bewerben. Bei einem gemeinsamen Termin vor Ort mit der Spedition Pohl - ein Shuttleservice soll für diesen Zweck eingerichtet werden - sollen die Rahmenbedingungen besprochen werden. Nach einem ersten Grobentwurf werden die Sieger ausgewählt. Im Anschluss geht´s an die Umsetzung und die Kunstwerke können gestaltet werden."

Für die gelungenen Arbeiten im Rahmen des Kulturprojektes will Jugendbeauftragter Joshua Flierl in Zusammenarbeit mit der Spedition Pohl Preise vergeben. red

