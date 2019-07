Informationen über Auftragsvergaben zur Sanierung der Schule in Wiesenthau und zum Baugebiet Binzig gibt es in der Sitzung des Gemeinderates. Außerdem wird über einen Antrag auf Errichtung einer Kulturmeile im Bereich des Walberla. Die Sitzung am Dienstag, 23. Juli, beginnt um 19 Uhr im Rathaus. red