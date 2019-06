Kulturlandschaft und Landnutzung im Wandel

Am Donnerstag, 27. Juni, um 19.30 Uhr setzt das Fränkische-Schweiz-Museum in Tüchersfeld die Reihe der Donnerstagsvorträge mit einem spannenden Thema fort. Es geht um die Entwicklung des Ackerbaus und sein Einfluss auf die Landschaft in Mitteleuropa. Hier bietet sich auch eine neue Sicht auf die aktuelle Klimadebatte.

Als Referent für den Streifzug durch 7000 Jahre Kulturgeschichte konnte Manfred Rösch aus Heidelberg, Gastdozent des Instituts für Ur- und Frühgeschichte und Vorderasiatischer Archäologie, gewonnen werden. Der Vortrag lautet: "Der Wandel von Kulturlandschaft und Landnutzung in Mitteleuropa während sieben Jahrtausenden". Die Veranstaltung erfolgt zusammen mit dem Historischen Verein Oberfranken.

In der Jungsteinzeit

Der Beginn des Ackerbaus in der Jungsteinzeit war ein schwerwiegender Einschnitt und löste die Entwicklung aus, die zu der heutigen hochtechnisierten Zivilisation führte. Die anfangs einfachen landwirtschaftlichen Betriebssysteme wurden dabei immer komplexer und zugleich effizienter in der Erschließung und Ausbeutung des Naturraumes, die zunächst kleinräumigen und lokalen Kreisläufe und Wirkzusammenhänge zusehends global. Diese Entwicklung verlief nicht kontinuierlich, sondern mit Brüchen und Stillständen.

Das wird an ausgewählten Stellen genauer beleuchtet, wobei das Augenmerk auf Nährstoffkreisläufen im Pflanzenbau, auf Bodenentwicklung und der Frage der Nachhaltigkeit liegt. Besonderes Augenmerk gilt dem frühneolithischen Hackbau, dem spätneolithischen Wald-Feldbau, der bronzezeitlichen bis frühmittelalterlichen Feld-Gras-Wirtschaft sowie den mittelalterlich-neuzeitlichen Felderwirtschaften. Viehhaltung und Waldwirtschaft, mit dem Ackerbau stets in engem Wirkungsgefüge, werden in die Betrachtung mit einbezogen.

Die Vorträge (Eintritt: 2,50 Euro) finden im Haus der katholischen Kirchenstiftung Tüchersfeld neben der Kirche statt. Informationen zu den Veranstaltungen des Museums gibt es im Internet unter www.fsmt.de.

Das Museum

Das Fränkische-Schweiz-Museum Tüchersfeld bei Pottenstein besteht seit 1985 und ist Mitglied des Museumsverbundes Museen der Fränkischen Schweiz. In seinen zahlreichen Räumen präsentiert das Regionalmuseum Dauerausstellungen zu Themen wie Erdgeschichte, Archäologie, Landwirtschaft, Geschichte, Volksfrömmigkeit, Trachten und Handwerk. Eine Besonderheit ist die originale Synagoge aus dem 18. Jahrhundert. red