Kulturkarawane aus Afrika

Die "Kinder-Kultur-Karawane" ist eine von vielen Initiativen von UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. In diesem Jugendbegegnungsprojekt werden künstlerisch ambitionierte Jugendgruppen aus dem globalen Süden nach Deutschland eingeladen. Sie halten Workshops an Schulen und laden zu Auftritten mit Tanz, Musik und Theater ein. Jetzt ist zum dritten Mal eine Gruppe der Sosolya-Undugu-Dance-Academy aus Ugandas Hauptstadt Kampala in Deutschland unterwegs. Anfang Oktober macht der Tourbus mit acht jungen Künstlern in Forchheim Station.

Im Gepäck haben die Sosolyas ein Theaterstück über Klimagerechtigkeit sowie ein Programm mit Musik und Tänzen aus Uganda. Sie gastieren unter dem Projektnamen "Martinschule meets Uganda, it's time for Africa". Stark gemacht für einen Workshop in der Martinschule und Auftritte im Pfarrsaal Verklärung Christi hat sich Melanie Rüther-Rövekamp, die die Dance-Academy seit 2015 kennt, eine große Spendenaktion zu dem Erhalt des Tanzzentrums organisiert hatte und in diesem Jahr zum zweiten Mal in Kampala zu Besuch war.

Dort erfuhr sie von der Deutschlandtournee und setzte dann alle Hebel in Bewegung für einen Auftritt auch in Forchheim. Letztlich möglich gemacht haben diesen Martin Ha endel vom Büro der "Bildungsregion" Forchheim und Landrat Hermann Ulm (CSU) mit finanziellen Zuschüssen. Dankbar ist Melanie Rövekamp auch der Pfarrei Verklärung Christi, die den Saal zur Verfügung stellt, obwohl er zurzeit als Notkirche (Renovierung der Pfarrkirche) dient.

Ein Zuhause mit Bildung und Tanz

Die Sosolya-Undugu-Dance-Academy ist eine in Uganda registrierte Organisation (NGO), die Kindern und Jugendlichen aus den Slums, unabhängig von Stammes- und Religionszugehörigkeit, ein Zuhause bietet: Sie erhalten ein Dach über dem Kopf, Essen und Trinken und Zugang zu Bildung durch Übernahme der Schulgelder.

Mit der künstlerischen Ausbildung in Musik, Tanz, Schauspiel und Malerei lernen die Kinder ihre Potenziale zu entdecken und erfahren dabei Anerkennung für ihre Leistungen und Talente. In den 27 Jahren ihres Bestehens konnte die Akademie über 700 Kindern den Weg in ein selbstbestimmtes Leben zeigen.

Seit 2017 Hilfe aus Forchheim

Staatliche Finanzhilfen gibt es in Uganda nicht, weshalb die Akademie auf Spenden angewiesen ist. Hierfür wurde in Deutschland 2017 ein gemeinnütziger Förderverein "Sosolya Undugu Familie" gegründet. Er hat sich zum Ziel gesetzt, die Sosolyas in den Dingen des täglichen Lebens zu unterstützen. Seit 2017 gibt es Hilfe aus Forchheim. Als Melanie Rüther-Rövekamp, die beim ersten Besuch zum Afrika-Festival 2015 Gastmutter gewesen ist, erfuhr, dass das Dance-Center vor dem Aus stand und nur durch den Kauf des Geländes gerettet werden konnte, startete sie zusammen mit Hubert Forscht vom Jungen Theater Forchheim eine Spendenaktion unter dem Motto "Hopp. geh' zu, einen Euro für Uganda".

Erforderlich waren 30 000 Euro. Bis heute sind rund 15 000 aus Forchheim geflossen. Die Kaufsumme wurde erreicht und der Fortbestand der Tanz-Akademie konnte abgesichert werden.