Bad Staffelstein vor 18 Stunden

"Kulturhistorisches Allerlei" in der Badstadt

Der Kur- und Tourismus-Service bietet am morgigen Samstag um 10 Uhr eine Stadtführung zum Thema "Kulturhistorisches Allerlei" an. Sie startet am Stadtmuseum in der Kirchgasse 16 und dauert etwa einein...