"Kulturhistorisches Allerlei" für Gäste

Am morgigen Samstag bietet der Kur- und Tourismus-Service eine Stadtführung unter dem Motto "Kulturhistorisches Allerlei" an. Treffpunkt ist um 10 Uhr das Museum der Stadt Bad Staffelstein in der Kirchgasse. Die Teilnahme ist für alle Besucher mit Gästekarte kostenfrei. Ebenfalls um 10 Uhr startet die geführte Themen-Brauereiwanderung Tour 1 mit geselliger Einkehr. Die Strecke führt von Bad Staffelstein über Unterzettlitz, Wiesen, Nedensdorf und Unnersdorf zurück zum Ausgangspunkt in Bad Staffelstein. Treffpunkt ist der Stadtturm "Alte Darre", Bamberger Straße 25. Die Wanderstrecke hat einen leichten Schwierigkeitsgrad. red