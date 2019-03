Kulturhistorische Führung

Ein ehrenamtlicher Ortsführer wird Interessierte am Sonntag, 31. März, und am 14. April durch den historischen Ortskern von Neunkirchen am Brand führen. Der Rundgang dauert etwa eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Brunnen auf dem Zehntplatz. Um Anmeldung unter Telefon 09134/70511 wird gebeten. red