Die Linde gilt als Baum der Liebe, man spricht im Mittelalter Gericht unter diesem Baum. Man tanzt unter der Linde oder - wie in Limmersdorf - sogar in ihrer Krone. Auf Einladung von Volkshochschule, Bund Naturschutz und Colloquium Historicum spricht Friedhelm Haun, Kreisgartenfachberater des Landkreises Kulmbach, am morgigen Mittwoch um 19.30 Uhr in Creußen im Alten Rathaus. Er stellt seinen Vortrag unter das Thema "Wo wir uns finden, wohl unter Linden - zur Kulturgeschichte der Linde im fränkischen Raum". red