Kulturfahrt zur Sonderausstellung

Im Martin-von-Wagner-Museum in der Residenz Würzburg ist eine Sonderausstellung zu sehen, die sich mit Musikinstrumenten der Antike befasst. Kreisheimatpfleger Werner Eberth organisiert zu diesem Ziel eine Kulturfahrt mit der Bahn, bei größerem Interesse auch mit dem Bus. Die Fahrt findet am Donnerstag, 13. Februar, statt. Voraussichtliche Abfahrt ist um 13 Uhr. Außerdem ist eine Einkehr in ein Weinlokal vorgesehen. Anmeldungen zu der Fahrt sind schriftlich oder unter Tel.: 0971/612 87, bis Mittwoch, 12. Februar, möglich. sek