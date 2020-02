Kulturfabrik sucht Ehrenamtliche

Im November 2019 wurde die inklusive Kulturfabrik "Kufa - Kultur für alle" in Trägerschaft der Lebenshilfe Bamberg eröffnet. Die Kufa versteht sich als Mitmachzentrum, in dem man sich nicht nur künstlerisch verwirklichen, sondern sich auch im Betrieb und in der Organisation freiwillig engagieren kann. So arbeiten inzwischen rund 30 Ehrenamtliche beim Thekendienst mit. Ein weiterer Bereich, für den die Kufa nun Ehrenamtliche sucht, ist der Bereich der Veranstaltungstechnik. Dafür bietet die Kufa am Montag, 2. März, ab 19.30 Uhr in der Ohmstraße 3 einen etwa 90-minütigen Einführungsworkshop für den Bereich der Veranstaltungstechnik an. Dabei wird unter anderem vermittelt, welche Anforderungen für Livekonzerte und Theateraufführungen mittels der modernen Ausstattung in Ton-, Licht- und Medientechnik umgesetzt werden können.

Der Workshop ist zum Schnuppern für Interessierte gedacht, die sich vorstellen können, bei Kufa-Veranstaltungen die Licht- und Tontechnik mit zu übernehmen. Die Anmeldung ist per E-Mail an Kufa@lebenshilfe-bamberg.de möglich. red