Kulturbuch für Landkreis

Das Kunst- und Kulturbuch des Landkreises kommt gut an. Darauf weist das Landratsamt Haßberge hin. Das Werk ist weiter erhältlich.

Vor einem Jahr hat der Landkreis Haßberge seinen Kunst- und Kulturführer grundlegend überarbeitet. Neben vielen neuen Bildern wurden die Texte aktualisiert und eine ganze Reihe zusätzlicher Informationen aufgenommen. Der Kunst- und Kulturführer bietet laut Behörde "eine hervorragende Gelegenheit, den Heimatkreis näher kennenzulernen". Zum Preis von 24,80 Euro ist es in den beiden Haßfurter Buchhandlungen Glückstein und Osiander sowie in der "Leseinsel" in Ebern erhältlich. red