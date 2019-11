Kulturarbeit im Landkreis Haßberge

Die nächste Sitzung des Kultur- und Sportausschusses des Kreistags Haßberge findet im Tagungszentrum Schüttbau im Hofheimer Stadtteil Rügheim statt. Der Termin ist am Montag, 11. November, um 14.30 Uhr. Informiert wird über die letzten fünf Jahre Kulturarbeit, über aktuelle Projekte und über den Vereinssport im Landkreis. Dann geht es um Beschlüsse: über Zuschüsse für die Volkshochschule Haßfurt sowie das Volksbildungswerk in Königsberg. Thema sind in der öffentlichen Sitzung auch die Vorhaben 2020 im Bereich der Partnerschaften des Kreises. red